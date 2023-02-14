台東縣環境保護局推動蘭嶼、綠島環保杯租賃計畫長跑1年，去年總共借出1萬752杯次，估算可減少蘭嶼及綠島產生飲料杯、杯蓋、吸管及塑膠袋共約4萬3008個1次性垃圾，台東縣環保局表示，離島環保杯經一整年的使用，將進行「歲修」調整，即日起暫停借用，將再另行公布啟用日期。

環保局指出，推動離島環保杯租賃計畫，希望透過提供免費借用的環保杯，改變民眾的旅遊及消費習慣，以借用或自備取代拋棄及浪費，減少產生1次性垃圾產生，同時響應環保署公告連鎖業者自備環保杯優惠政策，在島上借用環保杯消費，環保又可省荷包。

在去年執行後，消費者最在乎的就是環保杯衛生問題，環保局也在離島設置專用的清洗站，除了參考衛福部清洗指引進行環保杯清洗作業，同時每月抽檢環保杯送SGS檢驗是否有澱粉、油脂、清潔劑、大腸桿菌殘留，並每月公告至各個借用點，確保環保杯乾淨無虞。

環保局指出，蘭嶼、綠島環保杯經過去年1整年的使用，將進行「歲修」調整，即日起暫停借用，逐一檢視環保杯使用狀態、剔除刮傷、外觀不良的杯子後，再另行公告開放借用時間及店家。