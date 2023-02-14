司法院人事審議委員會14決議，台北地方法院審理國民法官案件的專庭法官劉庭維試署服務成績審查及格，另新北地方法院試署法官白承育、台中地院試署法官張雅涵、南投地院試署法官顏代容、彰化地院試署法官徐啓惟、橋頭地院試署法官李怡靜、花蓮地院試署法官簡廷涓也都獲審查及格。

此外，人審會也同意發給屏東地院候補法官吳品杰稅務專業法官證明書，發給士林地院法官絲鈺雲、桃園地院法官謝志偉等2人勞動專業法官證明書；發給彰化地院法官簡璽容、高雄地院法官謝琬萍、候補法官楊甯伃等3人行政訴訟專業法官證明書。