國民黨台北市議員鍾沛君近日宣布參選大安區（第6選區）立委，昨(13日)還提出包括「不會全國行腳」等4項保證，引爆話題。鍾沛君今(14日)在臉書發表第二波政見承諾：如果她當選立委將會嚴格監督數發部，包括1.不務正業必須導正，拿別單位已經做好成果的「台灣雲市集」當作自己政績；2.資源錯置該做未做，證件數位整合、強化防詐騙才符合人民期待；3.豢養網軍疑慮未除，外包業務私相授受，若不需要就砍預算。

鍾沛君批：一、不務正業，必須導正。民間訂餐外送平台早就蓬勃發展，數發部卻大張旗鼓宣傳，視為政績。被吐槽後還大言不慚發聲明強調，是在推廣「台灣雲市集」服務，並拿出數據聲稱「自110年7月開站至111年11月底，已協助3.7萬家企業轉型上雲。」可是數發部是111年8月才掛牌。換句話說，台灣雲市集在數發部還沒成立前就已經在運作，由經濟部中小企業處負責，拿別的單位已經做好的成果當作是自己的政績。

二、資源錯置，該做未做。例如國民身分證、健保卡，以及駕照等政府發放證件「數位整合」，甚至未來不需要攜帶實體證件，就能調出資料確認身份，辦理公務，這才符合人民對數發部的期盼。且近年詐騙案頻傳，甚至有「台版柬埔寨」悲劇發生在台灣各地，詐騙手法不斷推陳出新，詐欺案件層出不窮，除了檢警偵辦，強化公務部門，協助民間企業的資安防護，這也才是人民的期待。

三、豢養網軍，疑慮未除。數發部預算211億聘用600多人，以大量約聘僱任用私人，網軍疑慮難消；外包業務又不清不楚，私相授受，一個「多元宇宙科」，甚至還讓前閣揆蘇貞昌在備詢時當場出糗，以為是反串。鍾沛君強調，她會逐筆仔細審查預算，釐清人員職掌業務，重新檢視外包協力，「不需要，就砍預算，履行立委職務，沒有第二句話。」