好丘「黑糖珍奶貝果」飄散茶香與黑糖香氣，每顆75元。（好丘提供）

經典飲料也能用吃的！烘焙品牌日香聯名阿華田打造「麥芽可可美肌生吐司」，以大眾常接觸的飲品延伸為麵包勾起記憶中的滋味，整體包覆濃郁麥芽香氣，單吃也很有味道，搭配抹醬亦可增添層次，業者分析，新品很受20至30歲年輕人與親子客喜愛，「青世代較常出沒的門市包含華山店等，幾乎每天下午約2點就幾乎賣光，客流量帶動至少3到4成。」

貝果品牌好丘則打造「黑糖珍奶貝果」，選用來自花蓮舞鶴的阿薩姆紅茶，將茶葉細磨成粉後揉入麵糰散發清香，Q彈珍珠改用黑糖麻糬打造口感，烘烤後柔軟帶Q驚豔味蕾。