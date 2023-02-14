新北市府提醒市民做好保暖防護措施。（新北市消防局提供）

中央氣象局發布新北市低溫特報，今（14）日晚至16日白天低溫區域，為橙色燈號（非常寒冷），新北市將有攝氏10度以下低溫。新北市長侯友宜提醒，14日至16日上午各地氣溫漸轉寒冷，溫差變化大，特別提醒戶外工作者及民眾注意保暖，並遵守防疫社交規定。同時侯友宜已指示社會局與各區公所，持續到街友聚集地點探訪慰問，致贈保暖物資並了解街友生活情形，同時要求長照管理中心及相關社福機構加強照護年長者、收容者的健康。

新北市副市長兼災害防救辦公室主任謝政達表示，新北市府已啟動防寒關懷機制，如果家中有長輩或心血管病患，務必加強保暖，起床時請放慢動作並立即穿上保暖衣物，晨間外出活動前應先評估室內外溫差及自身狀況，做好保暖防護措施，做到防寒「3保運動」保暖衣物、保健活動、保持警覺，及「4不要」不要暴飲暴食、不要飯（酒）後泡澡、不要情緒起伏過大、不要拖，速就醫的保健之道。

消防局黃德清局長呼籲，居家時應注意電暖器的用電安全，使用瓦斯熱水器必須打開窗戶保持通風，避免一氧化碳中毒。市府將持續加強本市農、林、漁、牧業防治寒害、原住民族關懷防寒保健措施、勞工低溫安全危害防治、施工中建案宣導防寒措施，如有發現需要協助民眾，請撥打市府1999專線，緊急狀況時請撥打119報案電話，新北市將持續執行防寒關懷任務，陪伴市民度過寒流低溫侵襲。