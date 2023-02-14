缺蛋危機再度上演，桃園市在養蛋雞數約29萬隻，年產約6千萬顆雞蛋，多數為自產自銷模式，近期走訪市內賣場，可發現貨架上的雞蛋早被搶購一空，桃園市各農會販售的箱裝蛋銷量也攀升，有供銷部指出，目前的缺蛋狀況沒有去年嚴重，不過還需觀察往後幾周的狀況，才能及早因應。

蘆竹區農會熱銷商品「育能卵」因價格親民，加上農會與業者合作推出，若保留前次購買的紙箱並交由農會回收，每個紙箱還能再換2顆雞蛋，無疑是小確幸的優惠措施，深受民眾歡迎。蘆竹農會表示，由於「育能卵」是在地蛋商將中南部的蛋經挑選後搜集，再分為10顆裝及4斤裝販售，近期受缺蛋潮影響，每月進貨量約減少1000盒。

大園區農會販售的箱裝蛋「幸事誕蛋」及「宏昇機能蛋」，其畜牧場皆在大園本地，因此供貨並未受影響，不過大園農會指出，這2種箱裝蛋每周共約進貨340箱，上周還有賣剩，但這周銷售量明顯攀升，預估明、後天就會售鑿，研判是賣場、雜貨店買不到蛋，民眾轉而來農會採購，目前供貨量仍穩定，尚未考慮要像去年一樣採取限購措施。

對此農業局則呼籲民眾無需搶購屯蛋，另外為避免桃園蛋雞場受禽流感波及，已要求畜牧場、蛋農加強防疫管理，做好自場環境消毒並加強禽舍圍網防護等，市內的畜牧場目前營運皆屬正常，雞蛋產能不受影響，市府會持續監督畜牧場及蛋農做好防疫管理。