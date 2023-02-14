為了備戰下月開打的第5屆世界棒球經典賽（WBC），中華隊正加緊備戰，今天進行首場自辦熱身賽，雖然陣容尚未完整，但中華隊打線火力全開，全場敲出13支安打，以12比3擊敗味全龍，其中林子偉、鄭宗哲都有雙安、2打點以上的表現。

中華隊首場自辦熱身賽推出胡智為先發，主投2局被敲2支安打，投出1四壞球保送、1觸身球保送失1分，另外也投出3次三振。胡智為退場後，中華隊按照計劃依序推出吳哲源、陳冠偉、李振昌、陳冠宇、呂彥青、曾峻岳以及陳禹勳，7位投手各投1局，呂彥青、曾峻岳有失分紀錄。

打線部分中華隊前5局就猛敲12支安打，其中林子偉2安貢獻4打點，海盜隊旅美小將鄭宗哲則是3支安打、2打點，去年中職最強打者林立也有1支安打打回2打點。

對於首場自辦熱身賽的表現，中華隊總教練林岳平坦言沒想到打者能打那麼多次，今天打擊串連度出乎教練團預期，感覺打者比投手更快進入狀態。他也指出，今天比賽並未有戰術，只是讓球員趕快進入比賽期，預計全員到齊後才會加入戰術演練。

「餅總」也提到投手此役普遍都有用球數較多的狀況，壞球率偏高，「第一局胡智為壞球偏多，後面做出修正，另外像是呂彥青、陳冠宇、曾峻岳也有單一打席用球數較多的情況，這是可以預期到的，希望透過比賽讓投手認知自己的狀況，再從中去做調整。」

16日中華隊將迎來第2場熱身賽，對手同樣是龍隊，林岳平表示，打線上只會做打序上的改變，要等旅外球員加入後才會有不同的調整，投手部分則是安排江少慶、王維中雙先發。