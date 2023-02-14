宜蘭縣政府消防局今（14日）在縣務會議上提出調整組織整併，縣府已同意消防人員擴編為521位，預估用5年的時間完成編制。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府消防局今（14日）在縣務會議上提出調整組織整併，縣府已同意消防人員擴編為521位，預估用5年的時間完成編制；消防局長徐松奕表示，外勤消防單位將實施勤一休一制度，期盼透過人力的增加及勤務制度改變，提升消防員的服務品質及有更充分的休息時間，以保障民眾生命財產安全。

消防局目前組織編制，有第一大隊、第二大隊及特搜大隊，下轄18個分隊，360位人員，負責全縣救災救護工作；依據大法官會議785號於2020年12月有解釋，消防單位人員不足，必須完成擴編，將統整為4個大隊，分別為第一大隊、第二大隊、第三大隊及第四大隊，另新增南山分隊，共19個分隊。

徐松奕表示，今已獲縣府通過組織整併，將函送考試院銓敘部核備，並視內政部消防署招生名額，預計分5年向中央報備人員需求，因各縣市都需要分配人力，屆時要看缺額多寡，希望每年可依照計畫增補30位消防人員名額。

他進一步說明，目前消防同仁勤務為「勤二休二」，待2028年完成擴編後，將勤務方式做人性化調整為「勤一休一」，每個月再給予2天特休，每天至少可連續休息6個小時，還有2個小時外出用餐假，分別在中餐、晚餐時段，不用像現在需要24小時值班。