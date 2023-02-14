長榮航太57歲飛機修護員9日上午進行尾翼檢查作業時，不慎從8公尺高的平台上摔落，重傷昏迷，至今仍在加護病房，桃園市勞動檢查處現勘發現維修平台開口處防護不足，加上修護員未確實使用安全帶釀禍，勒令該平台停工1個月，將依法裁罰長榮航太3至30萬元。長榮航太2019年也曾發生墜落受傷意外，當時也被停工裁處9萬元。

勞檢處調查，長榮航太位在大園區航站南路的維修廠，有57歲飛機修護員9日上午9時進行尾翼檢查作業，橫向移動時不慎從平台開口掉落到地面，高度約8公尺，緊急送醫後開刀後，目前腦壓20，仍是昏迷在加護病房觀察。

勞檢處指出，9日上午11時接擭長榮航太通知，下午1時就到現場檢查，發現維修平台的開口處防護不足，且維修員未確實勾掛使用安全帶，導致意外發生，已勒令該工區停工一個月，待提出復工計畫現場查核後才能復工，後續也將依職業安全衛生法裁罰長榮航太3至30萬元，同時要求事業單位依勞基法59條規定辦理補償事宜。

勞檢處也證實，長榮航太並非首次發生墜落意外，2019年也有員工掉落受傷，當時也要求停工並裁處9萬元。