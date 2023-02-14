台灣進口磁磚領導品牌「瑪摩麗磁」，為搶攻高端磁磚市場，在台中西屯區總部打造全台唯一一座的「瑪摩石展示館」，面積達300坪，去年底正式亮相，短短三個月內，已吸引來自全台超過200組建商與設計師參訪。

瑪摩麗磁自開啟全球生產計劃以來，便積極與義大利大廠攜手合作，將國際間高品質的磁磚商品引進台灣，接軌世界主流設計，同時更好的適應市場變化與需求，因此投入大量資源以現代化、時尚為主題，融合現有的歐式圖書館展廳，在台中總部打造一座「瑪摩石展示館」，以優雅大方的方式展示瑪摩石的產品。

瑪摩麗磁總經理黃曜權表示，透過這座展示館，客戶不僅可以先深入了解產品，還可以體驗到更多的先進技術和建材應用的靈感。

由於大尺寸磁磚在國際間已形成趨勢，可輕易呈現出大器、奢華感的風格，在生產設備不斷進步下，紋理愈來愈豐富且逼進真實；尤其以義大利的生產技術與設備在國際上最為知名，深受國際間建築與設計師的喜愛。

瑪摩石在展示館中展示超過200款，除了經典的黑白色大理石紋，包括了義大利最新趨勢產品如暖色調、炫目礦石、莫蘭迪色彩等不同主題的風格設計。商品尺寸最大可達160x320cm以及深受設計師喜愛的120x280cm，並有多種表面及厚度可供挑選，產品涵概了所有建築空間的應用場景，也為台灣空間注入了義大利的時尚元素。

黃曜權表示，能與義大利國際大廠攜手合作，這是一個重要里程碑，也是對客戶的承諾，以提供最優質的面材和服務。

瑪摩麗磁深受國內知名建商與品牌的青睞，如台北101、陶朱隱園、台中雙橡園、龍寶、南部國城建設，以及知名車廠賓士、BMW、ASTON MARTIN、BENTLEY、McLAREN等皆有指定選用。除了建案空間外，未來瑪摩石也將延伸至廚具檯面及家具市場上。