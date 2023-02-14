屏縣府發展智慧運輸，將於22日起在墾丁國家森林遊樂區舉辦「自動駕駛巴士載客試運行」，為期2周、每天來回6班次，讓民眾免費試乘，但每班次只限定6人乘坐，因此14日起開放民眾報名預約，而最晚預約時間為搭乘日的前3天下午5點前。

屏縣府發展智慧運輸，將於22日起在墾丁國家森林遊樂區舉辦「自動駕駛巴士載客試運行」。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府指出，為發展智慧運輸，縣府積極向交通部爭取補助經費，在去年9月啟用「屏東縣智慧運輸中心」後，今年2月自駕巴士完成路線可行性評估，擇定先於墾丁國家森林遊樂區內辦理試運行，盼透過此次試運行成果，將進一步爭取於一般道路進行試運行，逐步建構縣內智慧化交通運輸工具及服務。

交旅處指出，此次試運行的車輛採郵輪式巴士載客方式，去程由墾丁森林遊樂區售票口至觀海樓，中間停靠遊客中心15分鐘，回程由觀海樓至售票口，中途遊客中心僅提供下車服務，全日來回共6班次，路線全長約1.9公里。

交旅處表示，因考量是試運行載客，所以活動期間每班次僅開放6名乘客搭乘，但會持續觀察運行狀況，評估開放搭乘人數。

交旅處說，試運行活動只有2周，也就是22日至3月7日，而全程雖然是免費提供搭乘，但搭乘的民眾仍須購買墾丁國家森林遊樂區的入園門票，除天候因素影響外，活動期間原則每日運行。

交旅處提醒民眾，活動自14日起開放預約，最晚預約時間為搭乘日的前3天下午5點前，名額有限，有興趣民眾請盡快預約試乘，活動期間如有任何問題請洽08-7320415分機5110-5119，或洽預約網站服務電話：04-27082896分機13，或撥打0972089392，至於預約網址為https://www.accupass.com/event/2302060846351704722680。