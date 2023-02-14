中華田協理事長葉政彥(右)與帛琉人力資源、文化、觀光與經濟發展部部長Ngiraibelas Tmetuchl(左)簽訂MOU之後合影留念。(中華田協提供)

帛琉觀光局局長Kadoi Ruluked，帛琉人力資源文化、觀光與經濟發展部部長Ngiraibelas Tmetuchl以及帛琉田徑協會主席Uchel Tmetuchl、秘書長Peoria Koshiba等人今天下午與中華田協理事長葉政彥簽訂雙方合作備忘錄，期許未來能強化彼此間的互訪和交流。

帛琉觀光局台灣辦事處處長雷均是這次雙方合作的牽線人，雷均表示，去年帛琉總統惠恕仁上任後就獲得蔡英文總統的大力支持，希望雙方能更加深度交流，因此才安排了包含帛琉身兼四個部會部長Ngiraibelas Tmetuch以及帛琉田協主席Uchel Tmetuch等一行人來台，希望透過這次簽訂MOU(合作備忘錄)加強兩國體育的交流。

中華田協理事長葉政彥也強調，MOU的簽訂意味著雙方未來能夠進一步合作，尤其是彼此間的田徑可以有更多的交流互訪，我們的選手可以前往帛琉移地訓練，而帛琉選手也可以來台灣學習，期許兩國選手實力能夠進一步提升。