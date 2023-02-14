九族文華村募集520件白色舊衣服，在草地拼成心心相印圖案，慶祝情人節並宣導環保觀念。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

九族的八重櫻、雪櫻滿開，吉野櫻、富士櫻也開了三成，預估228連假時盛開。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣魚池鄉九族文化村主題樂園於2月14日舉行「雪櫻情人節」，吸引身穿白色情人裝的一對對情侶以優惠價入園約會，業者也募集520件白色舊衣服，在天理園草地拼成心心相印圖案，慶祝西洋情人節。業者指出，目前八重櫻、雪櫻滿開，吉野櫻、富士櫻也開了三成，預估228連假時盛開，籲遊客把握櫻花盛會。

業者指出，連續兩個周末，每天都湧入破萬的賞櫻人潮，目前桃紅色的八重櫻和白色的台灣雪櫻盛開，其中台灣雪櫻是農業試驗所的專家所培育，目前園區栽種約300株，每年都在2月14日左右盛開，因此別名叫「白色戀人」，今年也順勢推出「雪櫻情人節」活動，吸引上百對情侶入園。

除了九族櫻花以外，鄰近魚池鄉東光村向天圳附近有一座百年的石佛公廟，其附近公園栽種近百棵櫻花樹已盛開，每逢假日吸引爆滿遊客造訪，甚至造成大塞車，當地居民表示，櫻花花期可以到月底，呼籲賞花遊客勿亂停車並遵循交通疏導。

國立暨南國際大學校園內櫻花也盛開，目前花況約七成，本月18日、19日將有「蛙寶市集」、「文化茶席」、街頭藝人表演等活動。校方指出，歡迎民眾自備野餐墊或露營椅，在暨大賞櫻、喝茶、吃點心，度過悠閒又浪漫的時刻。