針對全國私立中學聯盟籲請取消高中免學費補助門檻，以增加私校生源，教育部表示，這涉及政策穩定性、國家整體財政、家庭經濟狀況殊異等因素，將持續蒐集各方意見，審慎評估研議補助標準，以更符合「一定條件免學費」之政策理念。

103學年實施12年國教時，教育部考量財政負擔，並拉抬高職，選讀高職學生一律免納學費，但高中卻設有門檻，家庭年所得148萬以下者免納學費，超過148萬者則定額補助。

教育部表示，高級中等學校實施「一定條件」免學費之政策措施，係經立法院、教育部多次會商後決定，並已納入《高級中等教育法》明定；又針對不符合「免納學費」補助條件之學生，如有實際需要，也得依據其他相關規定，提供學生助學措施。對於私中盟要求取消高中免學費補助門檻，教育部將廣徵各界意見後再決定怎麼處理。

此外，私中盟主張在現有免學費補助政策下，再加碼免雜費的優待。教育部回應，自98年起推動「產業特殊需求類科」免雜費、自103學年度起推動「技術型高級中等學校全面免學費」、自106學年度起提升技高之學費補助數額、自107學年度起更實施「實用技能學程」及「建教合作班」免雜費。

相較於普通型高級中等學校學生，教育部表示對技術型高級中等學校已持續透過高職優質化、充實教學設備改善實習教學環境及設施等計畫積極挹注資源，並已持續推動「高職全面免學費」，及加強補助特殊班別免雜費，以吸引具有技術資賦或實務性向之國中畢業生選讀技術型高級中等學校。