上市櫃建商鑫龍騰開發今（14）日舉辦「鑫高鐵5期」動土，該基地位於左營高鐵特區，前身為御花園KTV，當初鑫龍騰以每坪達200萬元的區域新高價收購，預計打造地上32層超高樓，地下1樓至地上8樓採用SRC構造，坪數為39～59坪首換產品，該案採先建後售，市場評估房價上看5字頭。

上市櫃建商鑫龍騰開發今（14）日舉辦「鑫高鐵5期」動土，該案採先建後售，市場評估房價上看5字頭。（柯宗緯攝）

台積電進駐高雄設廠帶動房市開發，鑫龍騰開發陸續往北高雄布局，鑫高鐵五期以總價10.34億元，每坪達200萬元創新高價收購；該案位緊鄰國道10號及左營高鐵站，是串連外縣市主要的交通樞紐，包含了高鐵、捷運及火車站。

「鑫高鐵5期」今天動土，鑫龍騰開發執行長黃文柔（右）、總經理黃勁嘉（左）出席典禮。（柯宗緯攝）

鑫龍騰開發總經理黃勁嘉指出，過去天玉集團在高鐵地區銷售成績亮眼，首購產品推出不到兩年即銷售完畢；高鐵特區有大片尚未開發的角地，在建案上能規劃出完整的公設項目、庭園休憩空間、良好的室內格局及採光，每項都是客戶非常在意的。

鑫高鐵五期未來規劃地上32層、地下6層的3-4房換屋住宅，單層六戶3電梯，每戶都擁有三面的絕佳採光，地下1樓至地上8樓採用SRC構造，合計185戶，採先建後售，預計5年後完工。

此外，鑫龍騰開發另一推案「中正O8」已於去年底全新完工，開始入帳，該案位於中正一路旁，緊鄰捷運橘線O8站，生活機能擁有武廟商圈、大順建國商圈，鄰近中山高速公路中正交流道，完善的交通及高生活機能，是該案主推賣點之一；而正在興建預售的「鑫天地2」預計今年第3季取得使用執照。