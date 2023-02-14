台中市大里區鳳凰路部分路段隸屬經濟部工業局管轄，路面長年龜裂、顛簸不平，台中市議員林德宇14日表示，去年曾向市府建設局、經濟部工業局要求改善，但2局處「互踢皮球」，如今路面破損依舊；對此，中市府建設局表示，已第一時間協調工業局改善，該局已納今年度預算改善。

林德宇指出，鳳凰路位處工大里區業區旁，從仁化路至工業8路路段屬於經濟部工業局管轄，周遭有工廠、光正國中及社區聚落，除工業區大型車輛進出外，鄰近社區、學校的出入也仰賴該路段，可說是該區的交通要道，由於使用量龐大，路面已有顛簸不平、礫石翻起等情形，具一定危險性。

林德宇說，他去年4月接獲民眾陳情，向市府建設局及經濟部工業局反映，但建設局養工處表示該路段是工業局管轄，而工業局卻告知因111年度預算未編列路修費用，必須等到112年度編列預算才能進行改善，如今路面破損更加嚴重卻仍未見改善。

林德宇說，基於保障市民安全，市府應積極與工業局協商辦理路修工程，中央機關也應重視此案，盡速改善確保民眾安全，怒批市府建設局與經濟部工業局「互踢皮球、漠視民意」，無視市民百姓行車安全。

對此，建設局說明，大里區鳳凰路為經濟部工業局管養，市府接獲地方反映後已第一時間協調該局積極改善，該局也接受市府建議，共同重視民眾行車安全；工業局已納今年度預算改善，目前正辦理工程設計，預計3月上旬上網招標，待工程決標後盡速進行刨封工程。