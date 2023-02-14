李大維今(14日)於海基會臨時董監事會正式被推選出任海基會董事長，代理董事長許勝雄功成身退，他會前受訪表示，兩岸交流應該要恢復，兩岸和平穩定影響區域安全，現在既然疫情緩和，兩岸不應該再找任何理由不互動，兩岸都是新的主事者，應該會有具體動作，大陸也在談開放16城市兩岸通航，台灣也開放港澳自由行等，大家都開始有動作在做。

被問到我方開放步調是否太慢，許勝雄說，後續有很多開放措施會一直出來，過去因為疫情關係使得兩岸有很多考慮，包括小三通只有開放金門民眾及陸配等，原因是考慮到金門醫療負荷能量，他認為未來會加大。

許勝雄也談到，兩岸如何開放人民之間的自由遊行、團客等，只要開放就有利航空公司增班，航空公司若願意增班，兩岸交流就可以水到渠成。至於他個人目前沒有訪陸計劃，但他說已有許多工商團體將訪陸，對兩岸交流互動是正面的，個人樂觀其成，也一直鼓勵工商團體多過去走走。

李大維於2020年6月至8月曾任短短2個月的海基會董座，當時肇因時任總統府祕書長蘇嘉全閃辭而被蔡總統徵召回府「救火」，當時並由金仁寶集團董事長許勝雄代理海基會董事長迄今，如今隨著李大維「回任」海基會，許勝雄也回到原本的海基會副董事長位置。