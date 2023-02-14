2022年全年合併營收總計為2,237.16億元。營業淨損為316.65億元，稅後淨損為279.15億元。基本每股損失為2.76元。

2022年第四季營收以產品應用別區分，可攜式電腦為19％、手機及商用產品為15％、車用產品為22％、桌上型螢幕為8％、電視為36％。以產品尺寸別區分，10吋以下為21％、10到20吋為30％、20到30吋為14％、30到40吋為6％、40吋以上為29％。

回顧2022年第四季，受到外在經濟環境以及客戶持續調降庫存的影響，面板需求處於低檔，公司單季營收與上季相比持平。同時公司嚴格控管成本及費用，第四季營業費用為56億元，較前一季減少12％，與去年同期相比減少21％。

展望2023年第一季， 雖為傳統淡季，需求端面臨挑戰，但在面板廠控管稼動率的生產策略下，庫存已達健康水位，同時疫情逐漸穩定及總體經濟不確定因素減少。公司將持續優化產品組合及加強非面板應用領域技術，並且維持營運及財務狀況穩健。