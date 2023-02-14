洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)宣布，進行人工智慧(Artificial Intelligence,AI)改造的F-16戰機「VISTA X-62A」，完成了一系列的飛行測試，它自主飛行了17小時，還能夠模仿其他戰機的飛行特徵。

防衛部落格(Defense Blog)報導，VISTA 是「可變飛行模擬試驗機」(Variable In-flight Simulation Test Aircraft)的縮寫，由洛馬公司臭鼬工廠(Skunk Works)團隊，與專營飛機模擬系統的Calspan Corporation 公司一起合作，開發出可以自動駕駛的飛控系統，也就是VISTA。

X-62A有著鮮麗的塗裝，但真正的重機身下的各種任務電腦，其中最主要的是仿真系統(VSS)、模型跟隨演算法 (MFA) 和模擬自主控制系統 (SACS)。

1架NF-16D戰機被選為VISTA的改造對象，之後被重新命名為 VISTA X-62A。去年12 月一系列測試的一部分，這架人工智慧戰機飛行了17 個小時。目前它正在接受檢查，之後將恢復飛行。

美國空軍試飛員學校研究主任柯丁博士(M. Christopher Cotting)說：「VISTA 是一套無人駕駛系統，能夠在開發新戰機時，就行重點性能測試，也就是試飛員的工作。另外也能協助訓練飛行員，使他們更快學會戰術能力。」