今(14)日是西洋情人節，新北市長侯友宜也透過社群平台對妻子表達愛意；他說今年同時也是與妻子任美鈴結婚40年周年，當年與她第一次約會請的大餐是一碗「排骨麵」，笑稱當年自己還是個窮小子，只知道除了好吃，重點是要吃飽，結果「排骨麵」誤打誤撞成為兩人的定情物。

侯友宜發文表示，40年了，浪漫的話我卡憨慢，每每牽起妳的手，用手心傳遞的溫度，就是自己的千言萬語，而今年的西洋情人節，對他跟太太而言，還有個特別的涵義，今年是我們結婚40周年。

侯友宜指出，有人說，結婚四十年是紅寶石婚，代表婚姻價值的珍貴，熱愛仍舊不滅；但其實我不太懂所謂愛情的轟轟烈烈，但我明白，牽了手，就是一輩子，「太太是我的初戀，也是我的永遠」。

「在這特別的一天，我也要跟大家分享一個小故事」，侯友宜說，我們倆人的定情物是一碗排骨麵，這是他跟太太第一次約會吃的「大餐」，說起來有點歹勢，當年只是個窮小子的自己，不懂約會要吃什麼才好，只知道除了好吃，重點是要吃飽。

「感謝太太，不論在我擔任警察，出生入死的歲月，或是為市民服務，不分平日假日的過程，總是在我身邊默默的陪伴跟支持」，侯友宜也PO自己在吃排骨麵的照片，表示今天特別再買來當年熟悉的排骨麵，和太太一起回味40年來的感情滋味，我們初心依舊，「吃什麼不是重點，最重要的是跟誰一起吃。」

「至於四十周年要送給太太什麼呢？」，侯友宜提到雖然送玫瑰花有點老派，但藉由花語，代替自己說出不好意思說的話，這可能就是適合他的浪漫，「謝謝妳，老婆，情人節快樂」。