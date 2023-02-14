近來有網友自製高雄特色遊戲場玩樂地圖，屏東縣政府也推出「寶貝放電護照」供家長參考，台中市議員陳俞融批評，台中經過美樂地計畫改造的共融公園「重量不重質」，共融遊具「複製貼上」，建議未來美樂地計畫中的公園應朝特色化發展。建設局表示，市府自去年起朝旗艦型特色公園方向再提升。

陳俞融指出，目前北區經美樂地改造後的公園多數是人工草皮配搖搖馬、鳥巢盪鞦韆和磨石子溜滑梯，不但遊具難度低、沒有特色，也讓6歲以上的孩子找不到可挑戰的設施，降低遊戲的意願。公園設施應從使用者的角度出發，因孩子是透過遊戲來學習，安全性一定要有保障，但有趣性可玩性也不可或缺。

陳俞融建議，未來美樂地計畫中的公園都應朝向特色化發展，例如位於北區的台中公園不但有百年歷史，更是台中地標，但現在除了湖心亭以外，沒有其它讓人印象深刻的地方，市府應藉著美樂地計畫，重新審視並重視台中公園的活化，讓外地觀光客，來到台中就想參觀台中公園，提升城市能見度。

建設局表示，台中市推行「美樂地計畫」有目共賭，不僅高雄市議員提案師法台中美樂地計畫推行共融公園外，新竹、苗栗、嘉義縣市及桃園市政府也到台中參訪交流，對台中市各公園設計理念與巧思表示讚賞與肯定。

建設局說，市府自111年起朝旗艦型特色公園方向再提升，包括南屯區黎新公園、豐原區中正公園、大雅區二和公園、大里區大元公園、太平921震災紀念公園等，其中去年底啟用的太平馬卡龍公園，設置全國戶外最高的溜滑梯、各式攀爬及共融遊具，已是家長們揪團帶孩童放電的好去處。目前尚有多座公園大型特色遊戲場辦理規畫設計中。