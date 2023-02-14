美日韓副外長13日在美國華府舉行會談，三方重申了朝鮮半島無核化原則，並決定加強三邊合作，應對北韓日益加劇的核導威脅。韓國外交部第一次官（副部長）趙賢東、美國副國務卿雪蔓和日本外務省事務次官森健良當天舉行會談並在會後會見記者，闡明三方將進一步加強合作。

據韓聯社14日報導，針對中國問題，雪蔓強調，包括美日韓在內的同盟將在遏制中國挑戰國際秩序的行為等方面開展合作。我們將在南海應對來自中國的安全威脅，努力維護台灣海峽和平。同時也將在氣候變化等問題上尋求同中方合作的方案。

對於美國參議院外交關係委員會在報告中指出，韓方應加入美日經濟政策協商委員會（EPCC）和由美國主導的「四方加安全對話」（Quad-Plus），雪蔓說，對新的合作形式也持開放態度，沒有比這更強大的鐵三角合作。

就中國的「偵察氣球」（中方稱「無人飛艇」）問題，趙賢東雖然沒有點名，但表示侵犯他國領土和主權的做法，絕不為國際法所容許，可以依據國際法對此採取必要的措施。森健良則直言，中國侵犯美國的領土和主權，美國對此採取合法的應對措施維護主權，日本也支持美國的這一立場。就俄烏戰爭，趙賢東表示，我們將持續支持烏克蘭，使其儘快恢復和平與穩定。

針對北韓日益加劇的核導威脅，趙賢東表示，美日韓三方將堅決應對來自北韓的一切挑釁，努力實現北韓完全無核化，沒有無核化的和平是假和平。他表示，我們將構建穩固的韓美聯合防衛態勢，加強美日韓安全合作，應對北韓威脅，並將切斷北韓開發大規模毀滅性武器（WMD）的資金來源。他表示，我們重申與朝對話的大門依然敞開，並敦促北韓重返無核化對話。我們對北韓的人權狀況深表憂慮，一致決定加強國際社會對這一問題的認識。

雪蔓表示，美日韓三國的關係強而有力，而且日益強大。我們的同盟堅若金湯，我們的友誼對地區乃至全世界的安全至關重要。她表示，三國政府再次就應對北韓威脅的必要性和朝鮮半島完全無核化達成共識。她說，北韓史無前例地發射彈道飛彈，正在威脅韓國、日本、鄰國乃至全世界。三國將合作遏制北韓，促其棄核並遵守聯合國安理會決議，同時呼籲北韓回歸對話。