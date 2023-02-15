獨／哭喊「白沙屯媽祖要我來找你」 女香客下跪求柯文哲背後原因惹鼻酸

白沙屯拱天宮媽祖每年以步行方式前往北港朝天宮進香，是台灣宗教節慶中的一大盛事，前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今年也加入隊伍南下進行挑戰，不過在參拜過程中卻遇到一名婦人向他下跪，聲淚俱下的喊著「媽祖指引我來找你，求求你幫幫我」，背後的原因令人鼻酸。

婦人講到激動處還一度下跪哭求，讓柯主席嚇了一跳，連忙將她扶起。

媽祖慈悲為懷，顯靈幫助信眾的事蹟時有所聞。這名婦人接受《中時新聞網》專訪透露，丈夫因長期患有呼吸中止症，在接受手術後卻陷入昏迷，在病況惡化緊急搶救的情況下，她接受朋友的建議，特地從台中前來白沙屯祈求媽祖賜福，但沒想到在參拜後就遇上了柯文哲，心想「柯文哲也是救世的醫生」，這樣的巧合是媽祖給她的指示，就隨即上前懇求柯文哲能給予協助。

家裡經濟支柱突然倒下，婦人心裡十分焦急，希望柯文哲能給她提供專業建議，幫助丈夫渡過難關。而在溝通過程中，婦人講到激動處還一度下跪哭求，讓柯文哲嚇了一跳，連忙將她扶起，並指示工作人員把她的聯繫資訊抄起來，會盡快找時間了解情況。

婦人也提到，自己是大陸籍配偶，嫁來台灣十多年，丈夫一直對她很好，三年前好不容易兩人有了小孩，如今丈夫卻是命懸一線身處險境，真不敢想像往後的生活該怎麼辦。