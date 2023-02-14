前桃園市議員王浩宇爆料時代力量林姓前黨工持毒，林獲檢方不起訴後，提告要求王賠償並登報道歉，台灣高等法院更一審判決王須賠償25萬元，並由王在其個人臉書網站及公開登報方式，使社會大眾明確知悉，法院已認定王有不法侵害林的名譽之行為及實際判決內容，以回復林的名譽所受之損害。可上訴。

林提告主張，他在2018年間擔任時代力量台北黨部職員時，憲兵指揮部基隆憲兵隊在同年3月27日到他承租之租屋處搜索，扣得疑似毒品之物品，王浩宇未經查證，4月5、16、17、20日在其個人臉書網站、立法院記者會，公開發表不實言論。

林說，王浩宇在臉書貼文稱「黨工涉毒，時代力量不應包庇」等，王浩宇影射他涉毒，請求法院判令王給付慰撫金40萬元，及於中國時報等各大媒體刊登聲明啟事。

高院更一審認為，林熱衷參與政治活動，又主持網路政論性節目，並為時代力量黨之發起人，王不能證明已盡合理查證之義務，其所為言論已貶損社會對林的評價，致其名譽受損，判決王須賠償25萬元，並以適當方式回復林的名譽。