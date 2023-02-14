政府最快3月將普發6000元現金，除了可直接撥入金融帳戶、到郵局臨櫃請領外，還可在全台指定ATM提領現金。金管會今(14日)表示，除八大公股行庫外，還有國泰世華、中信、台新三家民營及中華郵政的ATM可提領6000元政府紅包，合計全台共2萬4,922台，約佔全台ATM的76.5％。

金管會銀行局副局長童政彰今(14日)指出，可提供ATM領現的銀行，除了8家公股行庫，也納入國泰世華銀、中信銀、中華郵政、台新銀，總計提供領現的ATM銀行有12家，台數是2萬4,922台，約佔全台76.5％，應該可避免民眾大量提領造成系統當機。官員也強調，已請各家銀行依照規劃的時程在ATM辦理相關系統調整、設置、上線，上線之後行內外也要掌握狀況提高補鈔效率，並配置充足客服人員，配合相關情況妥善規劃。

至於何時上路？金管會表示，已請銀行端提供相關機台設置跟提領現鈔的服務，具體上線時程就看行政院規劃。

金管會統計，全民普發6,000元有3種發放管道，分別是上網登記直接入帳、ATM領取現金、以及郵局臨櫃領取，有接近8成的ATM都可以作為直接領取6,000元的通路；另外，政府提供3個管道讓民眾提領6,000元，弱勢或特殊族群新增發放管道，規劃不用先登記即可直接將6,000元入帳。