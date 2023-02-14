桃園市國中小免費營養午餐政策倉促上路，原未納入補助的大園區，經議員反映後原用做免費營養午餐經費的回饋金將回歸地方使用。大園區公所昨彙整地方意見，有建議多補助建設費，攸關民眾健康的醫療保健費僅加發300元。民進黨籍議員游吾和打臉市長張善政「你的政見不應由民眾承擔後果！」

機場回饋金回撥約6420萬元，後續運用由公所彙整民意，邀議員與里長協調，初步提2個方向。其一為各里統一配給20萬元，再發各里人口數乘以300元的建設活動費，每人醫療保健費加發300元，剩下近800萬元給公所建設費。第2是配給各里人口數乘以237元的建設活動費，醫療保健費每人加發500元。

桃園市大園區國中小營養午餐原由機場回饋金補助，後改由桃市府教育局一併支應。圖為營養午餐示意圖。（教育局提供／蔡明亘桃園傳真）

游吾和認為，不論機場噪音或大潭電廠回饋金都是市民健康換來的，要求加發醫療補助500元。原回饋金有固定比例給公所，建設款應向市府爭取，怎能拿回饋金填補？且日後各里社團活動申請補助愈加困難，免費營養午餐雖是好福利，但財政不能一杯水少了就拿另杯補，政策急上路卻挖東牆補西牆，市府應計算好財務免得造成紛擾。

市議員徐其萬指出，各里有巡守隊、環保志工及關懷據點等社團活動，市府公布經費緊縮，未來較難申請補助，因此盼部分回饋金能再分配各里，且每人醫療費也加發，所以也有許多里長支持增加建設補助方案。

當初沿海未被列入免費營養午餐就引起爭議，地方感嘆，如今為回饋金運用，地方又有不同看法，難免引起政策匆促上路質疑，若有適切配套讓回饋金使用取得平衡，也許政策推動會更順利，地方也不會有爭執。

大園公所對不同看法表達尊重，彙整建議方案後將簽報市府核定，後續送至每年5至6月召開的桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金管理委員會審議。