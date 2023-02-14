金屬中心配合經濟部工業局產業淨零碳排推動，偕同台灣螺絲工業同業公會、台灣經濟研究院日前辦理「扣件產業低碳轉型推動說明會」，聚焦說明歐盟碳邊境調整機制（CBAM）初步規範，對於扣件產業的影響及政府因應資源進行討論。

這項活動，邀請經濟部次長林全能、工業局長連錦漳、高雄市政府經發局長廖泰翔、台灣螺絲公會理事長蔡圖晉、中鋼董事長翁朝棟及金屬中心董事長林仁益等中央地方代表，及產學研單位共400多位業者，進行線上、線下座談。

林全能表示，扣件產業對我國經濟發展有相當貢獻，碳中和、淨零是國際趨勢，中鋼公司、金屬中心都具備專業技術及經驗，經濟部工業局已整合資源來協助產業做好準備，讓CBAM不是危機而是轉機，藉此提升扣件產業國際競爭力。金屬中心林仁益董事長亦於當天說明會中表示，全力支援經濟部推動產業淨零減碳，加強在減碳人才培育與產業輔導服務的完善。

金屬中心因應經濟部減碳資源整合，加上與扣件產業聚落具有地緣責任，提供一站式服務平台協助業者，同說明會中趙家緯副處長及吳永成副處長針對扣件產業如何鏈結政府資源以大帶小政策與產學研服務能量，協助業者在碳盤查及減碳技術等能力建構，邁向低碳轉型目標。

在111年度金屬中心輔導南部車用扣件大廠，主要透過智慧製造減碳及導入產品碳排追溯系統，協助業者達到每年減少153噸碳排與節省年耗電4.2萬度（約節省13萬元）的效益。除了實質經濟上的節省，也讓業者透過產品碳排追溯系統瞭解各製程號能狀況，提升投入減碳技術的決策支援效率; 另一方面系統優化碳足跡活動數據的填報作業，更能提升碳足跡查證蒐集的效率，降低業者投入產品碳足跡查證的門檻。

目前金屬中心透過籌組產、學、研減碳專家服務團，協助不論是碳盤查輔導還是產品碳足跡的追溯，包含可連結ERP/MES資料整合模組、擷取設備用電量與天然氣、達到批量級產品碳排資訊追溯、建置全廠碳排數據可視化戰情室，現場與會業者都表達高度的興趣並進一步了解投入減碳行列的重要性。找到廠內的碳排熱點後，整合智慧製造元素導入製程改善及減碳可視化追蹤的技術。

說明會結束後，已有數十家扣件業者主動積極詢問扣件產業淨零減碳的做法，金屬中心於經濟部減碳資源全力推動之下，將整合淨零減碳資源相關資源，成立完整性的一站式服務平台，提供產業全面的淨零減碳解決方案，藉由專家服務團及政府資源，辦理工作坊、標竿企業分享與實際演練碳管理工具，透過多元管道讓業者加速建立減碳能量。經濟部也表示，未來將針對疫後特別預算，提供業者於『智慧化、低碳化』兩項主題的輔導預算經費，金屬中心將協助扣件產業提出改善方案、檢視節能成效，達成減碳目標以提高優勢。