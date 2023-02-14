台灣氣候潮溼悶熱，讓不少民眾嘗試私密處除毛，更能避免私密處產生異味或感染。一名女網友表示閨蜜是專門施作身體除毛的美容師，但閨蜜曾透露幫男客除毛時打手槍，讓她相當介意，近日她意外發現男友找閨蜜除毛，讓她相當不安，也因此懷疑兩人是否有做出逾矩的行為。貼文曝光後有網友認為男友事後雖然坦承，但並未事先告知，直言「這種男生很危險」提醒原PO多加留意。

一名女網友在校園論壇「Zuvio」上發文表示自己的閨蜜是一名美容師，專門施作身體除毛，療程項目中也包含私密處除毛。她指出自己前些日子告訴男友想做下體除毛，男友聽後表示自己也想施作除毛療程，因此原PO打算改天一起去做除毛。原PO也表示「但我從來不想讓他去給我閨蜜做」，她透露自己常和閨蜜出門聊八卦，有次聊天時閨蜜坦承曾幫除毛的帥哥打過手槍「而且她說大部分男客人9成都會起生理反應」，讓她相當驚訝，雖然閨蜜對此表示僅有一次經驗，但還是讓原PO相當介意。

原PO說「昨天發現男友下面除毛了…我第一個想到就是我閨蜜」，而男友也認了去找閨蜜做私密處除毛，原PO表示雖然男友非常坦誠，但並未事先告知，讓她非常生氣，且閨蜜還誤以為原PO也知情，她直言「我男友很帥，我真的很怕他們有亂搞，雖然這樣不相信我朋友不太好，畢竟我真的跟她很好」、「我只是很氣我男友而已，這種東西沒有人不吃醋吧」，她也在文末透露自己最近心情因此大受影響，害怕男友和閨蜜做出逾矩的行為，也強調這次的事件對她打擊很大。

貼文曝光後有網友詢問「閨蜜是做黑的嗎？」原PO也回覆「是正常的，她也就那一次」，表示閨蜜是很正常的除毛工作，但也透露「我真的一直有畫面，他們有一腿」，有人則點出「完了......這男友會隱瞞妳，妳要小心之後妳沒發現他的行蹤，他就不會開口跟妳說，被發現他才跟妳坦白，這種男生很危險」、「多觀察他的手機訊息，還有觀察他這陣子的行為」，也有網友歪樓回覆「請問道德在哪裡？地址在哪裡？」、「直接幫你男朋友升級（除毛+打手槍）」。