冷氣團來襲全台急凍3天！ 戴立綱提醒3地區防雨彈

強冷空氣來襲！14日情人節氣溫斷崖式下跌，氣象主播戴立綱表示，星期二晚上會降到11度低溫，而這波冷空氣將會維持三天的時間，到了星期五氣溫狀況就會逐漸上升。

這波強烈大陸冷氣團在週二帶來明顯感受，尤其溫度變化相當快，戴立綱表示，降雨部分，星期三開始乾燥的冷空氣進來，下午過後雲層也減少，只剩下東北角地區、台北東邊、基隆及宜蘭還會出現毛毛雨，其他地方的降雨都會逐漸減少，不過星期五氣溫上升後，菲律賓呂宋島附近又有低壓靠近，東風帶來南邊的水氣，因此周末開始東部可能會飄雨，週日週一之後，下個星期降雨的狀況又會更加明顯。

這週強烈冷氣團來襲。（圖為報社資料照）

不過要賞雪的人可能要失望了，戴立綱指出，星期三開始乾燥冷空氣進來了，高山降雪機率相當低，只有3000公尺以上的高山，如雪山北峰、大霸尖山才有機會降雪，而太平山可能會出現霧淞或結霜的現象。不過最近林口的上坡路段，或苗栗三義近山區的路段，或靠近山邊的嘉義、台南、高雄等地區，晚上都特別容易起霧，開車的民眾也要特別注意。

最後戴立綱也提醒，這波冷空氣下來，強冷空氣也進來，在台灣海峽出現管道效應，花東外海有強東北風灌入，沿海的陣風達到8、9級，海邊城鎮騎車的民眾要特別注意側風狀況。