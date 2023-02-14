為推動國家語言發展並結合傳統戲曲推廣，文化部國立傳統藝術中心今年首次辦理全國級傳統戲曲競賽「歌仔上青－2023年全國歌仔戲比賽」，將於3月6日起開放報名，總獎金達350萬元。

文化部長史哲表示，「歌仔戲是根植於台灣生命、生活當中的藝術，從深具唱功的表演藝術形式，到其演出的廟埕及廟中精緻視覺藝術、工藝等，可說是常民生活中台灣文化的園地，更是深植於我們的血液當中的文化基因。」

史哲表示，自14年前高雄「春天藝術節」開始的歌仔戲創作，從民戲廟口的忠孝節義，到進入國家級劇院的精緻演出，再加以近年因為電視戲劇、綜藝節目的傳播，歌仔戲確實已漸漸主流化、普遍化。史哲說，期許透過全國歌仔戲比賽，以輔導型的競爭方式，進一步讓歌仔戲文化向下扎根，「這是我們的使命，這樣的工作不會只有這一次，我們希望每一年都執行。」

傳藝中心主任陳悅宜表示，為了讓本土語言向下扎根，這次特別邀請28位專業演員及專家學者組成評審團隊，還有8位明星演員錄製10支教學影片，並整理整合了16齣劇本、344首音檔供民眾下載學習。最後進入決賽的民眾，還可以跟6位明星導師近身學習。

傳藝中心指出，賽事組別分為青苗組、一般組及專業組，全案總獎金達350萬元。比賽報名只需透過手機錄製60至90秒影片，凡符合參賽資格的40歲以下民眾，於報名期間至報名網站填寫資料、上傳影片，即完成報名。活動官網也提供豐富歌仔戲教材資源幫助民眾學習，更特別邀請唐美雲、陳勝在、張秀琴、莊金梅、李靜芳、張孟逸、呂瓊珷、古翊汎等明星演員重新編詞編曲錄製示範影片。報名將於3月6日起至4月30日止。