三井不動產集團台灣飯店事業繼「和苑三井花園飯店 台北忠孝」於2020年8月開幕之後，在台灣的第二個飯店開發案「敦化北路（暫）」今日正式動工，由國泰建設董事長張清櫆、地主國泰世華銀行總經理李偉正，以及台灣三井不動產董事長久一康洋等親自主持。

本飯店開發案由國泰建設（股）公司負責建物開發，台灣三井不動產以租賃方式規劃為飯店，並且自主營運管理。本案建物規劃為地下三層、地上十四層。2至14樓預計規劃約有185間客房，飯店迎賓櫃台位於最高樓層的14樓，預定於2026年開幕。

「和苑三井花園飯店 敦化北路（暫）」位於台北市松山區的敦化北路上，距離台北松山機場與台北捷運文湖線松山機場站步行僅需約6分鐘。週邊主要道路還有往來密集的大眾交通巴士等運行，提供絕佳的交通便利性。敦化北路商圈上匯集了許多國內外知名金融、證券、醫療等企業，對於分秒必爭的商務人士提供絕佳的移動優勢。散步於敦化北路的林蔭大道讓人放鬆之外，鄰近的富錦街上更是匯聚了許多別具特色的咖啡廳、異國餐廳與在地美食。除了可品嚐精緻的美食饗宴之外，步行可達之處還有百貨購物中心、知名伴手禮商店等，對於喜愛購物行程的觀光客層更是能滿足其需求。

「和苑三井花園飯店 敦化北路（暫）」以洗鍊、簡約、自然、綠意為設計概念，飯店1樓除了有房客出入使用的電梯梯廳，另外也將規劃餐廳進駐。並且1樓與位於14樓的迎賓大廳、Lounge Bar皆採用大面積落地窗，開放感十足的空間設計，白天能將敦化北路的林蔭綠意盡收眼簾，夜晚更能一邊小酌，同時遠眺台北夜景與101大樓，讓繁忙的都會更增添了些許的輕鬆又浪漫的氛圍。

台灣三井不動產集團從設計階段開始參與本案之規劃，將徹底發揮三井不動產集團在日本所累積培養的經營Know-how，以及國泰建設在地的建築實力與經驗，希望以高質感飯店的模式，提供「讓消費者五感滿足」「留下深刻記憶的飯店」，感受到無微不至的服務為目標而努力。

三井不動產集團飯店事業涵蓋住宿型飯店以及渡假村等多個品牌。住宿型飯店包含有旗艦品牌三井花園飯店「Mitsui Garden Hotels」，以及高質感的「THE CELESTINE HOTELS」，充滿新潮設計感的「Sequence」等，目前在日本國內及海外共計擁有超過39家據點、約9,712間客房。其中Mitsui Garden Hotel品牌系列更是台灣旅客以及商務人士最為熟悉與喜愛的連鎖飯店之一。