年僅24歲的日本女優深田詠美，憑藉一張天使臉蛋和魔鬼身材，在推特坐擁335萬粉絲，人氣頗夯，然而，近期深田詠美的一則推文，提及「男生應該為約會買單」的言論，被日本網友炎上，儘管她秒刪文，截圖已流傳開來，對此，深田詠美13日在Youtube道歉，並稱是喝醉酒才會說出這種話。

深田詠美12日在推特PO文，解釋「男生必須為約會開銷買單」，因為她認為女生為了約會被誇可愛，得準備服裝和化妝品，光專櫃口紅就要4千日圓(約914元新台幣)，而且像她自己，約會當天會特意早起打扮，其實頗有負擔，因此，希望男生幫忙支付女生的約會支出。

此番言論曝光後，迅速演變成炎上事件，對此，深田詠美在Youtube拍片解釋，當天喝酒後有些醉意，但本意只是想致敬幫女生買單的男生，絕非把男生的付出當成義務，並承諾將來會避免酒後發文。不過，日本網友並不買單這類說法，砲火依然猛烈：「難道男生約會不用準備嗎？」、「平時都說男女平等，卻把拿男生的東西視為理所當然？」、「這也要看男女進展到哪一步吧」。

其實，深田詠美近來深陷醜聞爭議，先是爆出無視合約耍大牌，2度找藉口放香水廠商鴿子，讓廠商總共損失104萬日圓(共23萬元新台幣)，事後允諾賠償拍攝成本，最後竟音訊全無，後來經提告被查封用來支付損失的帳戶，卻只剩6千日圓(1370元新台幣)，驚動日本國稅局質疑「惡意掏空」，恐有違法之嫌。

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