巴拉圭共和國總統阿布鐸14日率團抵台訪問，他在桃機致詞時表示，巴拉圭地處南美洲中心位置，可成為台灣進軍南美洲市場的平台，也希望台灣成為巴拉圭企業進軍亞洲市場商機的平台。

桃園機場巴拉圭共和國總統阿布鐸（左）伉儷14日率團抵台進行國是訪問，外交部長吳釗燮（右）親自接機，還與阿布鐸熱情的擁抱。（陳麒全攝）

巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）伉儷14日率團抵台進行國是訪問，團員包括巴拉圭外交部長阿里歐拉（Julio Cesar Arriola）伉儷、工商部長賈斯迪優尼（Luis Castiglioni）等官員，訪問團在下午2時24分搭乘阿聯酋航空EK366班機抵台，外交部長吳釗燮親自接機，還與阿布鐸熱情的擁抱。

桃園機場巴拉圭共和國總統阿布鐸（左）伉儷14日率團抵台進行國是訪問，外交部長吳釗燮（右）親自接機，還與阿布鐸熱情的擁抱。（陳麒全攝）

阿布鐸在國賓門致詞表示，很開心能再次回到台灣，他記得剛上任總統職位不久，第一次出訪就是到中華民國台灣，而結束任期的6個月前，能再次來台，跟台灣繼續針對雙邊合作以及各項計畫推展進行成果回顧，感到非常開心。

桃園機場巴拉圭共和國總統阿布鐸（左6）伉儷14日率團抵台進行國是訪問，外交部長吳釗燮（右5）伉儷親自接機。（陳麒全攝）

阿布鐸表示，在這段時間執政非常辛苦，面臨到很多氣候變遷、水災、乾旱等，還有嚴重的全球疫情侵襲，讓很多雙邊計畫必須調整，以拯救人民性命為主要目標，台灣在這方面給予很多協助陪伴，在不同領域，也可看到4年來都有長足進步，結束任期前能如此檢視與回顧，他覺得非常重要。

他說，兩國關係是奠定在共同對自由、民主、人權的普世價值上，雙邊合作具備很多潛力，兩國建交即將屆滿66年，能在此繼續檢視雙邊的合作、重申合作的承諾、加強兩國的互補性是非常重要的。

阿布鐸指出，巴拉圭地處南美洲中心位置，可成為台灣進軍南美洲市場的平台，巴拉圭也希望，台灣可成為巴拉圭企業進軍亞洲市場商機的平台，很開心看到雙邊貿易成長了4倍，也看到未來很多合作機會，他很感謝吳釗燮賢伉儷、大使及巴拉圭的工作同仁。

阿布鐸說，這次的訪問行程非常緊湊，有些企業界人士也隨團來台，很欣慰看到過去4年來在貿易交流上的大幅成長，達成當初與蔡英文總統制定促進貿易的目標，感謝長久以來台灣提供的各項合作與資源。

他也特別謝謝300多名在台學習的巴拉圭學子，在學習台灣的經驗、文化及價值後，將是一起建立兩國未來的重要成員，很開心在結束任期前，可以再次來到台灣。