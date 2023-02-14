台灣民間組織「中華民國搜救總隊」今清晨順利再救出受困198小時的男性生還者。（翻攝自YouTube）

土、敘兩國遭遇規模7.8強震距今一週，罹難人數已突破3萬5000人，各國搜救隊仍在現場救援，台灣民間組織「中華民國搜救總隊」今清晨順利再救出受困198小時的男性生還者，影片曝光令全球動容，紛紛留言「學長辛苦了！搜救行動平安順利」並盼更多奇蹟發生。

中華民國搜救總隊表示，經徹夜搜救，今（14）清晨5點多災區發現一名生還者，搜隊隊馬上語當地工兵與礦工隊進行障礙排除，經過4小時作業後，順利救出受困198小時的男性生還者；搜救總隊的YouTube頻道曝光現場畫面，只見眾人圍在生還者受困的地點，接著搜救隊用擔架把男子抬起，男子臉上蓋滿落塵並被套上氧氣罩。

在土耳其和敘利亞發生強震後，營救被困在建築物廢墟下的災民越來越困難。土耳其當地官員和醫務人員表示，現已確認的死亡人總數已超過3萬人。聯合國救援負責人馬丁·格里菲思（Martin Griffiths）認為，兩國死亡人數恐再增加一倍或更多。