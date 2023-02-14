原神旺大飯店館內東區潮菜霸主「潮品集」，進軍台北美食一級戰區打造全新「潮品集‧潮坊」，將於2月20日至4月30日止，推出「立春饗鴨感恩季」，凡單點消費「片皮鮮汁鴨」任選二吃、再送一吃，三吃僅要2,880元起，標榜年後春酒聚餐幫消費者省荷包。

以道地潮、粵料理著名，在台北美食圈中享有極高評價的「潮品集」，2022年歲末以「潮品集‧潮坊」之姿，引領饕家們「食潮粵經典、品傳承滋味、道20年來由」。是雙北人必定造訪的理由之一，更是國際觀光客用餐的首選。2月20日起，祭出「立春饗鴨感恩季」優惠，凡單點享用「片皮鮮汁鴨」即可以2,880元優惠價，享七種料理手法、任擇二吃再送一吃，包括經典的「雙蘋片皮鴨」、「XO醬銀芽鴨絲」、「好蘋鴨鬆」、「鴨絲炒米粉」、「山藥鴨骨湯」、「薑蔥爆鴨架」等，以二吃的價位就能讓消費者大啖五星烤鴨的經典美味。

其中，經典的「雙蘋片皮鴨」嚴選油脂豐腴、肉質細緻3.5-4公斤的宜蘭櫻桃鴨種。肉質鮮美、肥瘦分明，主廚以廣式掛爐烘烤方式料理，除了令人著迷的香脆外皮外，廣式手法多了填料燻香的步驟，去除了鴨肉特有的腥騷味，淡雅、甘香富肉汁是最大特色，其美味關鍵來自繁瑣的料理過程。

烤製前須先將花椒、八角、紅蔥頭、薑、高粱酒、特調甜麵醬等特調醃料填入鴨腹中，稍加按摩後再仔細封口，讓鴨隻吸收醬汁風味。潮品集行政主廚何炳木更表示，添加辛香料增加特殊香氣之餘，更讓鴨肉韻味加倍提升，甜麵醬則可使肉質更鮮嫩多汁。將鴨隻塞滿一肚子好料，以滾水汆燙後，再均勻淋上以醋、麥芽糖等調製的密製醬汁，靜置一晚，待鴨隻吸飽腹中精華後，放入約150度的爐中烘烤。此時的鴨隻外皮呈現紅潤的色澤，呈桌前再以熱油澆淋，由紅褐色轉為焦糖色的外衣，使口感更為酥脆。

立春之際，來碗「山藥鴨骨湯」暖暖身子。主廚將帶肉的烤鴨骨架斬件，並入水汆燙進一步去除鴨騷味後，加入高湯，再添加綿密的山藥，在砂鍋中以明火煮出各式食材的天然甜味，滾燙的湯汁中，蘊含迷人甘甜鮮美的風味與醇厚的喉韻，讓人忍不住一碗接一碗。除了片鴨與煲湯外，則可以試試「好蘋鴨鬆」。此道佳餚將鴨肉爆炒後，拌入蘋果再配上生菜，清爽中帶有些許蘋果香，鴨肉大火爆炒後，噴香的鑊氣令人垂涎。

向來以提供細膩的服務品質為待客之道，擁豐富酒藏的「潮品集‧潮坊」結合法式飲食節奏，營造慢食餐酒的用餐氛圍，「立春饗鴨感恩季」同期間再享餐廳特選指定紅、白酒款買一送一，讓消費者大啖佳餚的之餘，也能輕鬆品嘗道地美酒。

【禁止酒駕，飲酒過量、有害健康】