王力宏在被前妻李靚蕾揭穿私下真面目後，近期重返演藝圈，原以為雙方已停止交戰，但日前李靚蕾在IG開嗆：「摘下面具做人很難嗎」，希望對方不要消費離婚相關事宜，但王力宏卻透過律師稱她「不遵守法院裁定」；李靚蕾今（14日）稍早發聲回應王力宏「不實指控」，更在4點聲明中提到王力宏不斷設法打壓她。

李靚蕾13日在IG發文砲轟王力宏消費家人，而王力宏也透過律師發聲明反擊，稱她「不遵守法院裁定」，2人隔空開火，雙方各執一詞；李靚蕾今日又發4點聲明怒批王力宏不斷設法打壓她，還扭曲事實抹黑。

對此王力宏律師火速回應「情緒性發言，大可不必」，指出是李靚蕾先發IG引起外界報導和討論，王力宏才不得不再發聲，也堅稱到現在都有付扶養費，請勿造謠；最後更提到，希望案件回歸司法程序。

對於王力宏先生律師之不實指控，李靚蕾律師陳建州澄清重點如下：

1. 靚蕾絕無違反裁定之情，所言句句有憑有據，不容王先生與其律師扭曲事實抹黑。實際上一直以來，違背法律及雙方十多條協議約定的，都是王先生，不是靚蕾。這一年來王力宏先生利用其人脈資源，以及權勢不斷地想方設法打壓靚蕾和規避應當履行的義務，實在令人遺憾。

2. 法院是中立司法機關，不可能違反兒少法透露案件細節。王先生與其律師片面不實指摘靚蕾後，卻要媒體自行向法院查證，此種不負責任的指控，顯非公眾人物應有之舉措。王先生口口聲聲不願違反兒少法，但實際上卻為塑造虛假形象，違反兒少法，廣發新聞稿，惡意扭曲相關事實誤導社會大眾，實屬不該。

3. 王先生在美國法院所提動議及相關訴訟確實均遭美國法院駁回確定，僅剩王先生請求停止扶養費的訴訟，還有待法院裁判。請王先生及其律師正視敗訴的事實，不要再混淆視聽。

4. 衷心盼望王先生，不要利用離婚相關事宜作為復出宣傳的工具。謹代靚蕾感謝大家關心，紛紛擾擾多時也該結束，希望能不再占用媒體資源。

對此，王力宏的律師葉偉立發表聲明：

1.法律講求證據，情緒性發言，大可不必。

2.我們本來就認為家事不應該佔用媒體資源，請李靚蕾小姐不要再主動向媒體煽風點火，若不是昨天李靚蕾小姐自己發IG限時動態，故意引起媒體報導，王力宏先生何須被迫回應？

3. 前次說明所指的「違反裁決」，非單指「兒少法」，李小姐律師不必偷換概念，證據俱在，向法院求證，有何不可？與所謂「塑造虛假形象」又有何關係？為何一直要引導大眾輿論方向？

4.王力宏先生沒有在美國請求停止給付扶養費，而且到現在還是按期給付扶養費，請勿造謠。

5.王力宏律師所述句句屬實，社會及司法自有公評。希望案件回歸司法程序。

6.王力宏先生既是父親，也是歌手。父親思念家人乃人之常情，天經地義，歌手寫歌也是自然不過的事。家人是無辜的，我們對此深表遺憾。