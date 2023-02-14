佛光山開山星雲大師13日經荼毘（火化）儀式，弟子整理靈骨後發現大量舍利子，並拍下照片，今(14日)卻有綠營側翼粉專傳出網路謠言，指稱舍利子是大陸淘寶賣的礦石。對此，中廣董事長趙少康稍早也在臉書發文呼籲，新任民進黨主席賴清德，該徹底剷除「側翼之亂」。

趙少康怒批，「舍利子蒙羞，民進黨側翼毫無人性」，星雲大師備受尊崇，圓寂荼毘後留下大量舍利子，供後人追思感念。結果被有心人合成販售人造礦石的商品圖，再被民進黨側翼大作文章，根本是不敬逝者，更讓佛光山信徒痛心，這些側翼毫無人性，實在可惡。

佛光山直接點名「只是堵藍」粉專要交代變造合成圖的來源，趙少康強調，「只是堵藍」是民進黨的御用大側翼，且蔡英文、賴清德一干黨政要員才剛在圓寂法會上弔唁星雲法師，側翼就急著汙衊大師，被佛光山正面回擊後，趕緊刪文。自稱網軍受害者的賴清德，跟嘴上高喊「打擊假消息」的蔡英文，應該下令各部會嚴打嚴查。。

趙少康提到，現在淘寶網以及「只是堵藍」上都看不到這張有問題的合成圖，反倒是一堆民進黨側翼人手一張「淘寶網星雲大師舍利子」圖，四處廣傳，抹黑佛光山公布的舍利子是從淘寶盜圖。他推斷，這很有可能又是一個自導自演的認知作戰大戲。

對於賴清德當選民進黨主席後，趙少康肯定，各界最有感的改革就是下架民進黨官網闢謠專區的「林智堅沒抄」辯護文，這是是勇於認錯的開始。但他也喊話，賴清德下一步該徹底剷除「側翼之亂」，才能還給台灣真正公平正義、民主進步的討論空間。