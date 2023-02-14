副總統賴清德今接見日本臺灣後援會會長陳天隆一行，他感謝僑領們人在日本、心在臺灣，是臺日兩國關係橋梁。也期盼臺日同心協力站在一起，維持印太地區和平與穩定。

賴清德致詞時首先代表蔡總統歡迎會長陳天隆率領「日本臺灣後援會」來到總統府。感謝他們人在日本、心在臺灣，不管臺灣發生任何大小事，都出錢出力，給予臺灣支持，也在日本辛苦打拚，有非常好的成就，讓日本各界看到臺灣的努力。可說是臺日兩國關係橋梁，也是臺灣榮譽大使。

副總統指出，Covid-19疫情期間，在日僑領們都出錢出力，幫助日本取得口罩和醫療用品，協助日本度過難關，因此在臺灣缺少疫苗時，日本也回贈超過420萬劑疫苗，這都是大家平時建立友誼的成果。

他說，當地震發生時，互相關懷，當疫情來時，互相幫助。現在，臺灣和日本共同面對中國威脅，更要同心協力站在一起，維持印太地區和平與穩定。