電動車再一發！裕隆日產汽車加入電動車銷售戰局，今(14)日宣布日本原裝進口NISSAN X-TRAIL e-POWER「不用充電的電動車」技術正式上市，同步展開線上預訂與線下服務的全新商務模式，配合網路消費趨勢，價格透明化，滿足消費者需求，服務更全面。全新商務模式自2022年12月1日起啟動《e-POWER 鑑賞家》線上行銷活動，3周內合計募集超過2500組鑑賞家會員，並創下預接單突破千張，首批年度配額600台全數售罄的銷售佳績，熱銷供不應求。

為回饋廣大消費者的支持與殷切期盼，在產能受限的狀況下，裕隆日產已成功向日本母廠爭取追加供應量，目前正確認最終數量與交期。同時，正式展開線上預訂活動，自2023年2月14日起至3月31日止，透過線上預訂X-TRAIL e-POWER，即可享有鋰電池8年或16萬公里專屬保固，再享萬元配件金或高額低利率輕鬆購車專案，敬邀消費者提早下訂，提早交車，感受嶄新的移動生活。

NISSAN X-TRAIL e-POWER「不用充電的電動車」技術，以單一旗艦版規格為主，建議售價151.9萬元，並提供5種車色選擇；為讓車主感受X-TRAIL e-POWER不凡魅力，同時提供雙色加價選擇，包含黑內裝雙色外觀，建議售價153.9萬元；橘內裝雙色外觀，建議售價155.9萬元；並搭載日產三大黑科技e-POWER動力系統、e-4ORCE 電子四驅穩定系統與ProPILOT 智行安全系統，更配備豪華進口車的數位精品座艙等優質產品力。

NISSAN X-TRAIL e-POWE以單一旗艦版規格為主，建議售價151.9萬元，並提供5種車色選擇；為讓車主感受X-TRAIL e-POWER不凡魅力，同時提供3種雙色加價選擇，包含黑內裝雙色外觀，建議售價153.9萬元；橘內裝雙色外觀，建議售價155.9萬元。

NISSAN X-TRAIL e-POWER運用「毋需充電，探索無限」的設計理念，展現「技術日產 智行未來」的品牌精神，憑藉日產三大黑科技e-POWER動力系統、e-4ORCE 電子四驅穩定系統與ProPILOT 智行安全系統，搭配豪華進口車的數位精品座艙等優質產品力，榮獲第43屆JCOTY日本年度風雲車大賞「年度最佳科技獎」。