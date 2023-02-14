28歲陳姓男子，在臉書成立「星展系統櫥櫃」粉絲專頁，從去年3月至10月間，涉及多起假櫥櫃裝潢詐欺案，刑事局偵查第九大隊循線將陳嫌拘提到案，清查已有25人被騙，總財損達133萬元，全案訊後依詐欺罪嫌送辦，檢方諭令限制住居。

陳嫌以各種藉口拖延不施工，最後就斷絕聯繫。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

警方調查，陳嫌在粉絲專頁分享系統廚具裝潢翻新作品，誘騙民眾進一步詢問，待被害人一聯繫馬上就到府丈量，令被害人不疑有他，但在交付訂金後，陳嫌旋即斷絕聯繫，被害人驚覺受騙，紛紛至各地警局報案。

警方表示，陳嫌從事櫥櫃裝潢多年，熟稔裝修簽訂流程，並提供公司名片、裝修作品取信被害人，以此方式施詐。

刑事局偵查第九大隊經調閱資料，及被害人提供的相關情資，掌握到陳嫌在台南市打零工，向新竹地檢署聲請拘票獲准後，與台中大甲分局、台南第四分局合力在台南拘提陳嫌歸案，並查扣作案手機，清查被害人共有25名，財損金額達133萬元，全案訊後，依詐欺罪嫌移送新竹地檢署偵辦。