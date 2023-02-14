日本放送協會（NHK）報導，被逮捕的跑車駕駛是在熊本市自行開業的59歲青山真也。

警方表示，當時巴士從站牌起步駛進車道後不久，青山邊閃大燈邊以高速從後方逼近巴士，持續逼車約800公尺的距離。

青山面對警詢時坦承犯行說，因為巴士切入車道所以感到生氣。

從巴士的行車紀錄器影像可以看到，巴士進入車道後不久，一輛白色跑車就以高速從後方逼近，多次鳴喇叭，大約30秒後追趕上巴士。

青山接著切換車道，超車至巴士前方，並兩次急踩剎車，企圖攔停巴士；跑車最後完全停住，導致巴士煞車不及發生碰撞。

把巴士逼停在高速公路上後，跑車駕駛下車走近巴士，對巴士司機大呼小叫；行車紀錄器錄下司機請乘客幫忙報警的聲音。

日本東名高速道路2017年發生一起逼車事件，導致一家4口2死2傷的重大車禍，帶動國會在2020年通過修法嚴懲逼車行為。

駕駛人若做出貼近他車或急踩煞車等逼車行為，就屬於「妨害駕駛」取締對象，最高可處5年以下有期徒刑或100萬日圓以下罰金。

日本警察廳表示，在修法強化逼車行為罰則後，相關案件仍層出不窮。2021年全國警察舉發件數為96件，其中有26件是在高速公路上逼停他人車輛的危害交通安全案例。

2022年也不斷有人因逼車行為遭逮捕，截至11月底止，總計共有94件。

從2020年修法施行後一年內，因妨害駕駛被逮捕的案例中，有高達93%是以行車紀錄器影像作為證據。

警察廳呼籲駕駛人在車上安裝行車紀錄器，如果在高速公路等地遭到逼車，應開到休息區等較無危險場所，「不要下車，並撥打110報案」。