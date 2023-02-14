中華電信董事長謝繼茂表示，2023年5G用戶目標以新增滲透率1成為目標。

根據NCC統計，中華電信截至2022年12月底的5G用戶數244.7萬，滲透率超過25%，2023約以達到35%滲透率為目標。

總經理郭水義認為，國內整體行動資費走向，未來將擺脫低價競爭，謝繼茂進一步表示，新電信三雄時代，三家業者的行動用戶規模差不多，大家對於資費定價一定更加謹慎，畢竟5G投資成本相當大。由於4G花了10年時間才獲利，謝繼茂說，5G投資成本更高。估計至少也要12~13年後才能獲利。

中華電信2023年以「永續x 5G x創新轉型」擘劃新藍圖，謝繼茂表示，去（2022）年公司轉型升級成功，在全體員工的努力下，交出每股盈餘4.71元的亮眼成績單，今年，公司將以「永續x 5G x創新轉型」的策略主軸迎向挑戰，並持續將ESG融入日常營運，期許上下一心、再創績效高峰，為股東、客戶、員工及社會創造最大價值。

謝董事長說，去年中華電信啟動以「客戶為中心」的價值創造組織架構，由『個人家庭、企業客戶、國際電信』三大事業群聚焦業務拓展，結合『網路技術、資訊技術、電信研究院』三大技術群，強化營運與技術賦能，進一步達成洞察客戶需求、提升營運效率及發揮聚焦戰力綜效，即便去（2022）年總體經濟環境具不確定，中華電信仍創下全年各項財務指標均超越財測高標、集團營收及獲利雙超標、雙成長的亮麗佳績，每股盈餘4.71元創五年新高，轉型成效卓越。

郭水義於簡報時指出，展望2023年，除了延續2022年行動服務及固網寬頻業務穩定成長外，公司將更努力的洞察及掌握客戶需求，讓包含個人家庭事業、企業客戶事業及國際電信事業等「事業三箭（艦）」持續勁揚，並將致力於創新轉型，拓展包括元宇宙、生成式AI-智慧醫療助理、智慧生活、資安、運動賽事轉播、文化及娛樂展演等創新應用商機，打造新的成長動能。

此外，中華電信將推動「打造人才庫」、「打造技術庫」、「打造標準藍圖」之技術三鑰，厚植科技能力與基礎建設；落實「迎向客戶」、「跨群協作」、「廣結同盟」之經營三訣，持續強化網路韌性與資安防護，發揮集團策略綜效。

郭水義強調，2022年中華電信取得亞太電信900MHz低頻的20MHz頻段，維持國內5G最大連續頻寬區塊、最佳涵蓋及最多基地台的優勢，超越同業，並獲得國際權威測速機構Speedtest與Opensignal『台灣5G網速第一』的認證，同時，公司整合『安、網、雲、邊、端』提供最多、最完整的5G智慧解決方案，在5G企業專網拓展取得領先優勢。

2023年，台灣電信市場預期將因同業合併而出現新的競爭局勢，但中華電信已經做好萬全準備，有信心以優異的網路及服務品質，持續在變動的環境下維持市場領先地位，尤其，中華電信5G+G世代寬頻+Wi-Fi 6三網整合，已打造出全國最佳Always Broadband Connected高速無縫上網體驗。

郭水義表示，去（2022）年中華電信積極推動各項ESG行動，成果備受國內外肯定，今（2023）年，公司將持續全方位深耕ESG永續發展，包括在環境面：規劃簽署CPPA長約、集團全範疇碳排查、實施內部碳費及碳費基金、推動供應鏈減碳、及領先佈局IOWN全光網路。

在社會面，中華電信視員工為最重要的資產，積極攬才及留才，2023年預計招募1,700人，包含41%的AIoT、雲端、資安、AI、大數據等科技領域人才，並規劃啟動「女力衡星計畫」，建構多元、共融、平等、包容的友善職場環境，打造幸福企業。

同時，將持續加強鄉村網路建設，透過優質高速的資通訊服務，彌平數位落差，並數位賦能百工百業，落實科技為善（Tech4Good）的理念。在治理面，將責任投資原則導入短期資金用運管理，透過金融工具，攜手財務面交易往來夥伴一同落實ESG，另外，公司導入資料治理制度，系統性的提升資料應用價值，同時結合資安、個資及隱私保護，除有助於公司獲取資料最大效益外，並促進利害關係人之利益。