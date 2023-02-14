今天應該沒過情人節了！昨(13)日凌晨情人節前夕，嘉義市東區發生一起雙載機車，後座女乘客不慎摔落意外，有騎士的行車紀錄器在台林街與新生路路口拍下，正當路口紅燈轉為綠燈後，該雙載機車後座穿著長裙的女乘客，由於側坐在機車上，疑似沒坐穩，在機車一起步後，慘跌在地上，前方騎士也趕緊煞車停下來關心，其他機車騎士也紛紛繞過，所幸未造成更大的傷害。

一名女子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1段21秒影片，從影片中可見，其拍攝時間與地點是於昨(13)日凌晨4時許，在嘉義市東區台林街與新生路路口，左前方有輛雙載機車，而該機車後方穿著長裙的女乘客是側坐機車上，騎士們都在等候紅燈。

正當綠燈一亮起後，該機車一起步，後方長裙女疑坐不穩，整個人以趴跌在地上，該騎士也趕緊停下車，關心摔落的女子，所幸其他騎士也發現，繞過事故現場，未造成更大的傷害；原PO也在貼文寫下「抱緊、抱緊啦」。

影片一出，網友紛紛留言表示「想換新的」、「不是不能這樣坐了嗎？」、「今天應該沒過情人節了」、「摔到分手」、「情人節快樂」、「側坐」。