開學季優惠開跑！PChome 24h購物就在23日前推出「真的真的開學啦」優惠，精選開學必備文具、筆電等商品全場下殺35折起，再享各式回饋，momo購物網則在28日前強打「3C開學大FUN價」活動，全館超過上萬件筆電及3C周邊商品限時下殺6折起，再享滿額送活動。

PChome 24h購物的MSI Raider GE78HX 13VH-017TW，搭載全新Nvidia GeForce RTX40系列顯示卡，定價12萬9900元。（PChome 24h購物）

PChome 24h購物就以14、15吋輕薄、便攜的文書處理機種最為熱銷，因此推出各品牌筆電下殺，19日前消費滿額周周再送KKBOX免費聽，20日至22日滿額即可抽摩斯漢堡早餐，結帳再加碼2月底前、刷花旗PChome聯名卡最高享18%回饋，或搭配Pi拍錢包綁定Pi卡最高可享5%回饋，28日前單筆滿萬還能登記抽東京單人來回機票。

momo購物網的Lenovo Gaming 3 15.6吋電競筆電，28日前遊活動價2萬6999元。（momo購物網提供）

momo購物網近一周筆電銷售量就較去年同期成長逾40%，熱賣款為14吋輕薄系列的文書筆電、支援多工處理的15吋電競筆電等，28日前全館超過上萬件筆電及3C周邊商品限時下殺6折起，還有宏碁、ASUS、HP、Lenovo、Surface、MSI六大品牌優惠活動陸續登場，消費滿額再登記送Havit TW916輕巧真無線藍牙耳機、Muigic LED護眼觸控式螢幕掛燈等好禮，指定筆電單筆滿5000元登記送5% mo幣，最高回饋1000元mo幣，指定品牌刷momo卡再享最高10%回饋。