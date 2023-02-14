大陸最大的稀土供應商中國北方稀土集團13日晚間公告，擬出資1.05億元（人民幣，下同），以非公開協定方式參與廈門鎢業全資子公司的金龍稀土增資擴股，最終將取得約3％持股，進一步深化兩大稀土集團的合作。北方稀土公告中更提及，將圍繞稀土產業鏈延伸與互補，加強雙方及關聯企業股權合作，建構更加穩固的戰略合作關係。

此次增資的金龍稀土成立於2000年，2006年被廈門鎢業收購後成為全資子公司。據澎湃新聞引述此次投資參股方案顯示，金龍稀土擬通過增資擴股引進10類投資者，其中以公開方式引進2類戰略投資者，其他8類投資者以非公開協定方式引進。

而北方稀土預計作為D類投資者、通過非公開協定方式參與增資擴股，最終約可取得金龍稀土註冊資本的3％股權。

北方稀土集團與廈門鎢業去年8月在包頭市簽署《戰略合作框架協定》時，北方稀土提及，雙方在產品結構、上游資源與下游應用有良好互補性，決定在稀土產品、技術協同、股權、產業營運、管理、人才培養與交流等方面合作，形成深度戰略聯盟關係。