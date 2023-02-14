今年是兔年，今日恰逢西洋情人節，許多新人特別選定今日完成終身大事，既浪漫又別具意義，新北各戶所也準備各款巧克力，祝福新人婚姻甜甜蜜蜜，市府統計今有536對新人完成結婚登記，互許終身。民政局表示，去年聯合婚禮100對新人有21對新手爸媽喜獲麟兒，市府將在18日再抽出7組「好孕彌月禮盒」，為他們獻上祝福。

在三重戶所結婚登記的新人洪小姐和戴先生熱愛健身，彼此在健身房邂逅，又興趣相投，選在今日結婚。（蔡雯如攝）

民政局指出，今年適逢「雙春兼閏月」，象徵一年有兩個立春，有「年頭娶新娘 年尾抱孫」的婚嫁好兆頭，「閏」則有滋潤豐收之意，代表婚姻生活有愛情滋潤，民間習俗認為今年是非常適合婚嫁的一年，市府為祝福新人，各戶所也準備特色巧克力，提供今日結婚的新人，9日開放預約至今已超過165對新人預約。

民政局表示，林口戶所特別以竹籠包裝巧克力，寓意「真（蒸）幸福」；蘆洲、鶯歌戶所則送給每對新人「金莎花束」，巧妝捧花展甜蜜；樹林、永和戶所送給新人比利時進口巧克力，新店戶所則贈送在地商家手工巧克力，讓新人享用的每一口都感受到幸福；汐止戶所贈送「特濃巧克力 兔兔爆米花」，象徵Nice兔蜜you。

在三重戶所結婚登記的新人洪小姐和戴先生熱愛健身，彼此在健身房邂逅，又興趣相投，洪小姐家人生病期間，戴先生成為她心靈的最大支柱，交往一年後決定將彼此納入人生藍圖，選定在今日許下終生承諾。

民政局長柯慶忠表示，市府去年舉行聯合婚禮活動，100對參與新人已有21對喜獲麟兒，因此市府將在18日再抽出7組「好孕彌月禮盒」，為新人獻上祝福。