台61線快速道路雲林縣口湖段北上241.8公里處，14日發生砂石車載送汙泥大量掉落路面意外，造成5輛汽車打滑失控追撞，北港警方獲報趕往現場交通疏導並循線追查肇事車輛，最後在四湖交流道出口攔下肇事砂石車，依《道路交通管理處罰條例》開單告發司機，並通報雲林縣環保局裁罰。

砂石車掉落汙泥釀禍，台61線雲林段5車打滑追撞。（北港警分局提供／張朝欣雲林傳真）

北港警分局指出，14日中午12點許接獲報案，台61線北上241.8公里處有砂石車掉落大量砂石及爛泥，約20公尺長路面一片泥濘，造成後方車輛追撞，幸無人傷亡，分局立即指派員警到場交通疏導，並沿途查看其他路段是否有掉落物，避免持續發生事故。

經追查，肇事砂石車疑因車斗閘門鬆開，廢土爛泥沿途掉落，但王姓駕駛人渾然不知，由台61線口湖段北上241.8公里處路面開始出現汙泥土塊，嚴重影響其他用路人行車安全。

北港警分局立即指派員警封閉部分車道，至土方掉落處進行交通疏導，並通報公路總局水上工務段清除，至下午3點排除事故，交通恢復正常，幸未釀成其他災禍。

北港警分局表示，肇事砂石車依《道路交通管理處罰條例》30條1項2款告發，呼籲砂石車業者及駕駛，載運砂石途中，一定要依規定以帆布蓋住後車斗並注意車況，才不會導致砂石掉落危及其他駕駛人行車安全。