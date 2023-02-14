美國女星莎朗史東（Sharon Stone）以情慾驚悚片《第六感追緝令》奠定性感女神地位，她近日在社群平台發布影片，哀傷證實弟弟派屈克於近日離世，前年派屈克11個月大的兒子才因多重器官衰竭死亡，如今家族又失去一名成員，莎朗史東呼籲外界尊重家人的隱私，並感謝各方的愛與支持。

莎朗史東今（14日）發布影片，證實弟弟派屈克昨（13日）因心臟病猝逝，享年57歲，留下妻子和一對兒女，她一度掉淚：「像其他家庭一樣，我們感謝你們在這個無比悲痛的時刻給予的愛和支持，我們感謝你們所有的哀悼，在過去的幾年裡，我們遭受了巨大的損失」。莎朗史東隨後也曬出與弟弟的合照緬懷對方。

莎朗史東流淚證實。（圖／sharonstone Instagram）

莎朗史東今年64歲，過去曾有兩段婚姻，與第二任丈夫結婚後逐漸淡出演藝圈，直到離婚後才重回幕前，她曾坦誠「我因流產失去9個孩子，這並非小事，無論是肉體上還是情感上」，並提到女性流產被認為是需要獨自承受的事，甚至還帶著某種失敗感，而不是獲得所需的關懷、同情和撫慰，她狠批女性健康與福祉在男性意識形態的照護下變得鬆懈、被無視且壓抑。

而她最後一次懷孕時，5個半月的胎兒不幸胎死腹中，她獨自到醫院接受36小時引產手術，護理師連休假都陪在她身邊，讓她感受到有如姊妹般的關懷。她雖無法圓生子夢，不過目前有3個養子。