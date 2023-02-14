新竹棒球場爭議延燒，民進黨新竹市議會黨團14日開記者會，指悍創去年底曾提到，若草皮養護60天、場地整修6天就能比賽，但高虹安卻置若罔聞、只顧政治消費。對此，市府表示，60天僅考慮草皮缺失的養護時間，但仍有排水等嚴重問題，強調比賽的前提是球員安全、球場合規，市府謹慎決策，避免重蹈前市府覆轍。

MLB場務專家庫克在場勘新竹棒球場後提及，球場排水問題嚴重，並說「我不認為在熱身賽之前有足夠時間完成此項目改善」。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

市議員陳建名拿出資料，指去年大聯盟場勘後，悍創向市府簡報，若從1月4日草皮養護60天、2月10日起MLB場地整修6天，就能符合WBC熱身賽場地規範，但高虹安卻對此置之不理，選擇擺爛、繼續消費棒球場。

對此，市府發言人施淑婷表示，悍創列時程的目的是表明草皮不合格，若要辦WBC賽事，就必須提重新養護草皮，須2個月時間，而官辦熱身賽預定是3月5日開始，因此最慢1月4日就必須開始養護草皮。

施淑婷也說，2個月是「僅考慮草皮缺失」的養護時間，但WBC新竹棒球場報告內容的第2頁MLB場務專家庫克（Murray Cook）也直言，新竹棒球場排水問題嚴重，並不認為在熱身賽之前有足夠時間完成改善。

施淑婷說，而在新市府上任後，為確定排水問題及土壤級配有無符合契約，市府和龍來球場公司及專業場務進行挖掘作業，挖出廢棄電線、磚頭與大塊石頭，也發現球場仍存積水問題，1月4日前無法完成驗收，故隔日宣布不爭取辦WBC熱身賽。

施淑婷強調，球員安全、球場合規為安排比賽的前提，1月5日市府記者會已清楚表明，棒球場尚有排水及土壤發現廢棄電線磚石等問題，為保障球員安全及球場合規，市府才會謹慎小心，避免重蹈前市府錯誤。

此外，施淑婷也指出，體育署於去年12月9日發函給棒球協會內容也提到，新竹棒球場有工程相關疑慮，本來就不得舉辦WBC賽事，並非如民進黨議員所述，高虹安故意不辦比賽。

而市議員劉康彥稱152項缺失，目前近9成都已改善完畢，施淑婷則說，前市府羅列的缺失項目，已過了半年以上，即便陸續改善，後續還是又發現諸多缺失，例如排水不良、土壤級配不符合契約，甚至挖出廢棄電線與磚石等，都是在新市府上任後才發現的缺失。

至於綠營質疑市府已有場勘方案，為何不執行？施淑婷則表示，從1月開始，市府即開始洽詢第三方公正單位，目前已洽詢3家以上，方案刻正評估中，市府仍須考量恢復場地的成本、執行效率、是否能做排水改善工程等因素，不該急就章。

施淑婷也說明，市府契約廠商為龍來球場，與味全龍並非同公司，龍來從未要求解約，僅提出暫停營運，今年也已於1月31日繳納年度定額土地租金，目前共識皆為不解約。