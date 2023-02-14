隨著永續成為主流，國家兩廳院預計今年將導入ISO 14064-1： 2018落實溫室氣體排放盤查及揭露，擬定量化指標。此外，自今年秋天藝術節起，兩廳院所有委製節目，不管是國內藝術家或表演團隊的工作合約中，將針對不同的製作內容，簽訂永續相關合作條款，希望藉此邀請藝術家加入永續製作的行列。

兩廳院表示，過去一年已完成導入永續思維於兩廳院的營運系統中，協助同仁建立永續知識，盤點出兩廳院短中長程之六大永續願景，由業務部門由下而上地擬訂執行項目，列入內部KPI，並成立跨部門永續共融小組，每月定期追蹤進度及提供諮詢協助。

階段性數據成果已統整於2022年兩廳院永續年報。另外，兩廳院也於去年加入由歐盟所支持的歐洲永續劇場聯盟，成為亞州唯一結盟場館，持續與國際場館交流分享各國永續經驗，並完成永續指標性製作《寫給滅絕時代》之共製。

此外，今年7月兩廳院也將舉辦第3屆永續共融年會暨工作坊，除了分享國際重要實例，也將邀集全台各縣市文化場館及表演團隊，共同參與。